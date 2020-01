Ronaldinho, la inspiración de Jorge Carrascal, promesa de Colombia y River

El crack cafetero se declaró admirador de Dinho y aseguró que trata de replicar su magia en el campo de juego.

Jorge Carrascal fue la gran figura de en la victoria 4-0 sobre Ecuador en el Torneo Preolímpico rumbo a Tokio 2020, mostrando toda su magia en el campo del Centenario de Armenia marcando un tremendo golazo, a lo Messi, y dando dos asistencias.

Tras el encuentro, el astro de River habló sobre su actuación y desveló quien su verdadera inspiración cada vez que sale al campo. "Desde niño siempre he admirado a Ronaldinho y él es el que me inspira. Trato de aprender cosas de él que luego busco hacer con mis compañeros, ellos me ayudan a explotar ese talento", dijo el mediapunta de River, quien además recalcó la calidad de su tanto. "Un gol así con la Selección no tiene precio", agregó.

Además, Carrascal se refirió al buen trabajo de todo el equipo ante para poder lograr la primera victoria en el Preolímpico con la que Colombia se mantiene con vida sus aspiraciones de clasificar a Tokio 2020.

"Nos sentimos bien con el trabajo y el sacrificio de todos los días, estamos bien y con la Selección tenemos una meta clara que es estar en los Olímpicos, haré todo lo que pueda para conseguirlo", concluyó.