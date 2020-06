Rónald Montero no se mueve de Cartaginés

Primera División de Costa Rica: El capitán del equipo que alcanzó la fase final en el Clausura aseguró su continuidad en el plantel de Hernán Medford.

De cara al torneo del segundo semestre en , Cartaginés ya sabe que podrá contar con su capitán: Rónald Mauricio Montero garantizó su continuidad en el club en el que vive su tercera etapa, tras las registradas entre 2007-2010 y 2011-2012.

Lula, como se lo apoda, confiesa que siempre tuvo la idea de seguir en la institución de Cartago, revelación en el reciente Clausura 2020 tras alcanzar la fase final con Hernán Medford al mando.

"De parte mía siempre quise permanecer aquí y terminar aquí. Obviamente que a uno como jugador siempre lo evalúan cada vez que termina un torneo y gracias a Dios me fue de la mejor forma", analizó en declaraciones que consigna el sitio Columbia.

A su vez, el mediocampista de 33 años, con pasado en Alajuelense y Guadalupe, entre otros, indicó a nivel colectivo: "No terminamos como queríamos, porque esta institución y los jugadores queríamos más. No se lograron los objetivos que tuvimos, pero somos conscientes de que en el torneo que viene no podemos dar menos de lo que ya dimos, a sabiendas de que va a ser un certamen muy interesante para nosotros".