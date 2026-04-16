Ronald Koeman sale en defensa de Frenkie de Jong: «No me parece justo»

Ronald Koeman ha salido en defensa de Frenkie de Jong. El seleccionador holandés cree que el centrocampista del Barcelona suele estar en el punto de mira y considera que eso no siempre es justo.

El centrocampista de 28 años estuvo casi dos meses de baja por una lesión en el tendón de la corva. El pasado fin de semana, De Jong regresó ante el Espanyol y, en pocos minutos como suplente, dio una asistencia a Marcus Rashford en la victoria por 4-1.

También jugó nueve minutos en la vuelta de la Champions ante el Atlético, que ganó 1-2 y avanzó a semifinales.

«Por favor, no ejerzan más presión mediática sobre Frenkie», pidió Koeman en una rueda de prensa previa a su torneo de golf.

«No me parece justo. No sigo todos los medios, pero sé que siempre se espera de Frenkie un cierto nivel o tipo de rendimiento cuando juega. Siempre se esperan de él cifras concretas, incluso esta semana. ¿Entró a diez minutos del final y tenía que darle la vuelta al partido de inmediato?».

Para Koeman, De Jong es clave tanto en la selección como en el Barça: «Es un jugador fundamental; con él tenemos más opciones de lograr algo grande».

Ahora se prepara con el Barça para el sprint final y el título liguero: lideran LaLiga con 79 puntos, nueve más que el Real Madrid, a falta de ocho jornadas.