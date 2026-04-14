Ronald Koeman recibe una advertencia, poco antes del inicio del Mundial

Theo Janssen duda que Holanda pueda ser campeona del mundo si Ronald Koeman mantiene el 4-3-3. En «Rondo» de Ziggo Sport, propone un 5-3-2 para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

«De central izquierdo tendrías a Micky van de Ven, de central derecho a Virgil van Dijk y, en el medio, a alguien como Jurriën Timber», explica en el programa.

Youri Mulder, sin embargo, recuerda que «Van Dijk no quiere» y lo demostró ante el París Saint-Germain. «Es tu capitán», añade el exdelantero, que jugó nueve veces con la Orange.

Janssen coincide: «Hay un solo objetivo: ser campeones del mundo. Con el 4-3-3 no lo lograremos, somos muy predecibles; otro sistema nos haría más imprevisibles».

El técnico del NEC, Dick Schreuder, escucha el debate y lo compara con su equipo: «Tengo dos diez y dos seises; formo un bloque de cinco atrás, pero aún nos hacen muchos goles. Los jugadores deben creer en ello».

«A cuatro jornadas del final estamos bien colocados y seguimos en la lucha. Los números hablan por sí solos», concluye Schreuder, recordando el tercer puesto del NEC en la Vriendenloterij Eredivisie y la pugna por la Liga de Campeones.