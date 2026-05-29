Ronald Koeman recibe un mensaje muy claro de Mikel Arteta sobre el estado físico de Jurriën Timber

Jurriën Timber entra en la convocatoria del Arsenal para la final de la Liga de Campeones del sábado, según confirmó este viernes el entrenador Mikel Arteta en rueda de prensa.

El defensa, con 23 internacionalidades con Holanda, no juega desde el 14 de marzo, pero ya ha superado su lesión.

De hecho, se considera que está en forma para viajar al partido más importante de la temporada. Así, vuelve a una convocatoria tras más de dos meses.

De hecho, Arteta asegura que está listo para ser titular contra el París Saint-Germain: «Sí, al cien por cien».

Para Arteta y el Arsenal es una gran noticia, pues Ben White está lesionado y no podrá jugar el sábado.

La noticia también alegra a Ronald Koeman, que lo incluyó en la lista de 26 para el Mundial pese a la incertidumbre sobre su estado físico.

Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida estaban en la lista de espera, pero ya no parece necesario convocarlos, salvo recaída inesperada de Timber.