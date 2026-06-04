Ronald Koeman recibe un consejo sorprendente: mejor que Holanda no termine primera del Grupo F del Mundial

La selección holandesa no necesita quedar primera de grupo, según Dennis te Kloese. En una entrevista con De Telegraaf, el director saliente del Feyenoord lo explica.

El Grupo F, donde está la Oranje junto a Japón, Suecia y Túnez, enviará a los dos primeros —o quizá al tercero— a los dieciseisavos.

El ganador del Grupo F disputará la primera ronda eliminatoria en Monterrey, México, lo que, según él, supone una gran desventaja: «Allí hace un calor insoportable trece de los doce meses del año. Así que mejor no ser el ganador del grupo en el Mundial».

«De mayo a septiembre suele hacer 40 grados o más», añade. «Es una ciudad de 8 millones de habitantes rodeada de montañas altas. Yo me mantendría alejado de allí».

Te Kloese conoce el tema: trabajó años en México antes de su paso por el Feyenoord, primero en Chivas de Guadalajara, donde el clima es parecido. El 1 de julio se incorporará al CF Monterrey.

Ya está en México buscando colegios y casa con su familia y planea ver algunos partidos del Mundial, incluido el Holanda-Japón en Dallas.

“Pero viajar entre México y Estados Unidos lleva tiempo; entrar y salir del país ya no es tan fácil”, concluye.