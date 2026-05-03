Ronald Koeman ha decidido no convocar al internacional, pese a estar en plena forma, para el Mundial

Georginio Wijnaldum no jugará el Mundial 2026, anunció el domingo Ronald Koeman en Studio Voetbal. A sus 35 años, el capitán del Al-Ettifaq brilla en la Saudi Pro League, pero eso no basta.

Wijnaldum, capitán del Al-Ettifaq, ha marcado quince goles y dado seis asistencias esta temporada en la liga saudí; en sus últimos cuatro partidos anotó tres veces.

Hace meses, y de nuevo la semana pasada en una entrevista con De Telegraaf, Wijnaldum expresó su deseo de ir al Mundial, pero, pese a las lesiones de Jerdy Schouten y Xavi Simons, se queda en casa.

«No», responde Koeman al preguntarle si Wijnaldum «está en su lista». «Hace dos meses tuve a Gini en mi casa. Fue tarde, porque él se lo planteó tarde. Hablamos de la Eurocopa 2024».

«Hablamos de su papel en la Euro, porque en un momento dado no jugaba. Salió tres veces como suplente y le pareció poco. Tampoco estaba contento con su propio rendimiento. Hablamos de eso entonces».

En aquel momento no se habló de una posible participación en el Mundial. «Para mí eso ya era agua pasada. Parece que para él no estaba claro, pues después leí que decía que estaba disponible y quería ir al Mundial».

«Eso no se mencionó en aquella conversación, así que le llamé y le dije que prefería a otros. No le he vuelto a convocar desde la Eurocopa y he dado preferencia a otros jugadores en su posición. Y estoy muy satisfecho con ello», afirmó Koeman.