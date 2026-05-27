Jeremie Frimpong no ha sido convocado por Ronald Koeman para el Mundial. En la rueda de prensa, el seleccionador explicó por qué el defensa y delantero del Liverpool se queda en casa.

Al seleccionador se le preguntó si la ausencia de Frimpong se debía a una lesión; no es el caso, pero su propensión a las lesiones sí ha influido.

«Esta temporada ha estado lesionado con frecuencia. Contra Ecuador entró y tuvo que salir enseguida. No es la primera vez. Es una cuestión física», explicó Koeman.

No obstante, no fue el único motivo: «También he elegido a otro jugador como extremo derecho», añadió el seleccionador.

Se refiere a Crycensio Summerville: «No es una sorpresa, ya quería convocarlo en marzo, pero estaba lesionado. Ahora ha vuelto y ha completado los últimos partidos con su club, aunque descendió. Me gustan los jugadores fiables».

“Creemos que también puede rendir muy bien por la banda derecha, y su ética de trabajo es excelente”, concluye.