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Kees SmitImago
Siep Engelen

Traducido por

Ronald Koeman explica por qué dejó fuera a Kees Smit de la selección holandesa para el Mundial: «Quieres contar con jugadores que…»

Netherlands
World Cup
K. Smit
R. Koeman
M. de Roon

Ronald Koeman explicó en Radio 538 por qué dejó fuera a Kees Smit de la convocatoria mundialista de Países Bajos. Admitió que fue una decisión muy difícil. 

«Al final hay que decidir», afirmó en directo en el programa Evers & Co. «¿Elegir a Marten de Roon y no a Kees Smit? Son decisiones difíciles, pero necesarias». 

Smit debutó en marzo en un amistoso ante Noruega (2-1). De Roon no era convocado desde marzo de 2024, pero entró tras la lesión de Jerdy Schouten. 

“Es una fase final y prefiero jugadores que ya sepan lo que es”, explica Koeman sobre De Roon, quien ya estuvo en la Euro 2020 y el Mundial 2022. 

«Además, necesitas jugadores que acepten su rol», añade el seleccionador. «Smit lo habría hecho sin duda, ya fuera jugando o no siendo titular». 

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«Pero hay que tener en cuenta la jerarquía. Entonces hay que tomar decisiones. Es muy difícil, pero así es», concluye Koeman.

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