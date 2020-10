Ronald Koeman confirma que Marc-André Ter Stegen se pierde el Clásico ante el Real Madrid

El holandés confiesa que "no creo que llegue a tiempo" y pide "no poner fechas" en cuanto a la recuperación del alemán.

Marc-André Ter Stegen no estará listo para jugar ante el el próximo 24 de octubre. "No creo que llegue a tiempo" apuntó Ronald Koeman antes de medirse al y a falta de ocho días para disputar el Clásico del Camp Nou. Según el técnico holandés, "será demasiado temprano" para el meta alemán, que en todo caso "está trabajando en el campo desde el pasado lunes y todo va bien", aunque no lo suficientemente rápido como para tenerle a disposición frente al eterno rival.

"No tenemos prisa porque estamos contentos con el trabajo de Norberto Neto", que sólo ha encajado un gol en los tres partidos disputados hasta la fecha. En esta línea, Koeman apuntó que "no hay que poner fechas" si bien también deslizó que "ojalá esté con nosotros dentro de poco" para certificar que "seguramente no será la próxima semana". Ter Stegen no ha disputado un solo minuto desde que el 2 a 8 a manos del Bayern el pasado 14 de agosto ya que pasó por el quirófano apenas cuatro días después para corregir unas molestias en el tendón rotuliano de la pierna derecha.

Habrá rotaciones ante el Getafe

A la espera de la recuperación del portero alemán, Koeman también advirtió que tras el parón de selecciones puede ser el momento de realizar rotaciones en las demás líneas del equipo, también debido al Clásico que seguirá al Getafe en , empezando por una defensa en la que no podrá contar con el lesionado Jordi Alba, un centro del campo que tiene a Miralem Pjanic entre algodones y puede que haya cambios hasta en ataque.

El técnico holandés tiene claro que "queremos poner a los mejores en cada partido" y sabe que "después de las selecciones hay cansancio" así que no descarta dar descanso a alguno de sus titulares, que siempre han sido los mismos con la excepción de Ronald Araújo, que formó de incio ante el debido a la sanción a Clément Lenglet.