Ronald Koeman, antes de visitar al Celta: "Es muy positivo que Messi pida unidad"

El técnico azulgrana asume que el rosarino quiere ganar siempre, celebra sus palabras haciendo autocrítica y descarta rotaciones en Balaídos.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa antes de disputar el que será su segundo partido oficial al frente del . Tras golear al en el estreno en , el técnico holandés y sus pupilos visitan ahora al en Balaídos, el escenario más adverso de los últimos años para el equipo catalán.

Messi pide unidad

"No sé si después de las declaraciones de Leo voy a tener una vida tranquila, no creo porque siempre hay algo pero es muy positivo que el capitán se muestre en este sentido y pida unidad, esto siempre fue muy positivo, ojalá estemos más tranquilos con respecto a lo vivido últimamente".

La felicidad de Messi

"No sé si está del todo en mis manos, como entrenador creo que hay que buscar el mejor equipo para que brille, buscarle una posición donde pueda sacar el máximo rendimiento que siempre dio a este club, estamos buscando fórmulas en los entrenos, él vive por el fútbol y de ganarlo todo, hasta los partidos de los entrenos, lo hace todo para ganar y creo que no hay otro remedio que este para que esté feliz en el equipo".

Sergiño Dest

"Está haciendo su revisión médica y todavía hay que firmar los contratos, hasta que no firme prefiero no opinar sobre un jugador que no está, casi seguro que estará y contaremos con un lateral joven, es importante tener a gente joven para el futuro pero tendrá que competir con los otros laterales que tenemos, a pesar de su edad es bueno, tiene experiencia en la y creo que será muy útil".

Memphis Depay

"Lo primero es analizar qué nos falta, sabemos que económicamente el club tiene sus problemas, como todos, pero hay una o dos posiciones donde estamos mirando de mejorar, no voy a mentir y en la posición de nueve hay posibilidad de traer a otro jugador pero es todo muy inseguro, el club trabajará para tenerlo y sino usaremos a nuestros jugadores, no tengo ninguna queja con ellos".

¿Un delantero o un central?

"Una posición no es más importante que la otra, son dos posiciones distintas, estamos débiles con los centrales, sólo tenemos a Lenglet, Piqué y Araújo, por eso subimos a Santi desde el B, queremos a un central más, la posición es algo débil para afrontar la temporada, tengo mis dudas a la hora de elegir".

Futuro de Dembélé

"Estas decisiones son del club y del jugador, está con nosotros y voy a contar con él, no ha jugado de inicio porque hay más jugadores y Ansu ha demostrado ser muy bueno, tiene que esperar la oportunidad para poder jugar, entró en el equipo y estuvo mejor físicamente las primeras semanas, luego tuvo un bajón pero hoy ha entrenado muy bien, voy a contar con él".

Griezmann

"No me preocupa, está haciendo muy bien las cosas y no juega como Ansu o Dembélé, tiene más libertad para entrar al medio, con jugamos contra y Antoine jugó por la derecha, no tenemos que estar pendientes de que juegue por el medio, su peligro es desde fuera para dentro y podemos ayudarle más, sus desmarques son muy buenos así que hay que buscar más profundidad también por la derecha, como entrenador estoy muy contento con su trabajo".

Braithwaite

"Sirve como delantero centro porque queremos tener a dos o tres por posición para poder cambiar, de momento pusimos a Leo y también Griezmann puede jugar ahí, Martin es más nueve y tendrá sus posibilidades pero buscamos a uno más en esta posición".

Rafinha

"Para los que no tienen muchas posibilidades de jugar lo mejor es buscar una salida, sé que ya marchó cedido y no puede hacerlo cada año, tenemos muchos centrocampistas y tiene competencia, el otro día estaba en la lista pero es una decisión técnica que no lo esté para mañana".

Balaídos

"Esperamos un partido difícil, me han dicho que los últimos años el Barcelona no ha ganado en este campo, es un campo complicado ante un buen equipo con buenos jugadores, tenemos que estar bien y hacer nuestro partido para ganar".

Dificultades a domicilio

"Para mí no es diferente jugar en casa que fuera, queremos presionar al contrario, jugar, dominar y tener un rendimiento alto, sé que el último año que el rendimiento en casa fue muy bueno y fuera bajó pero no me interesa lo del año pasado, el equipo hoy está bien, animado y con confianza, hay que demostrarlo también fuera de casa".

Tres partidos en una semana

"Hemos hecho cuatro semanas de pretemporada y fueron muy intensos, también tácticamente, pero llevamos sólo un partido y el calendario es muy apretado, después habrá partidos de selecciones pero no quiero hacer rotaciones todavía porque no hace falta".

Sistema táctico

"Lo importante es que todos estén cómodos y haya competencia, no vamos a cambiar a menudo de sistema, tenemos calidad y tenemos que mirarnos a nosotros mismos respetando a los contrarios, tenemos que saber dónde nos pueden hacer daño".

Aplicación del VAR

"Polémicas hay en todas partes, aquí, en Holanda y en todas partes, hay muchas cosas por el tema de las manos, cuándo lo son y cuándo no, es muy complicado y lo sigue siendo con el VAR pero creo que a veces van demasiado lejos, hay cosas que no se pueden hacer y es duro pero al final de la temporada creo que se equilibran las decisiones a favor o en contra, en el fuera de juego estoy a favor, en el tema de las manos no tanto, tampoco yo tengo claro cuándo es y cuándo no, hay muchas diferencias de criterio".