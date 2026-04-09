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Abobakr El Mokadem

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Ronald Koeman analiza la crisis del Barcelona y lamenta la pérdida de prestigio del Camp Nou

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
R. Koeman
L. Yamal
Raphinha
España
Países Bajos
Brasil

 Expresó su gran tristeza por la derrota del Barça ante el Atlético de Madrid

 Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona, mostró su tristeza por la derrota 2-0 ante el Atlético en el Camp Nou, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La vuelta del martes en el Wanda Metropolitano se antoja complicada: el Barça debe ganar por tres goles para avanzar.

En declaraciones a «AS», analizó: «Ahora mismo, parece que todo el sistema depende demasiado de Raphinha y Lamine Yamal».

Y añadió: «Cuando estos dos jugadores no participan plenamente o no dan lo mejor de sí mismos, el equipo pierde creatividad, ritmo y confianza». 

El seleccionador de Holanda añadió: «Contra el Atlético, Marcus Rashford fue el único que intentó ayudar a Yamal y generar ocasiones claras».

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Sin embargo, a este nivel no basta; hacen falta más jugadores que asuman la responsabilidad. Es triste ver al Barcelona perder así en su campo».

Y concluyó: «Antes los rivales sufrían aquí; ahora vienen creyendo que pueden ganar, y eso es un gran problema».

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