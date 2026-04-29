Ronald de Boer critica la decisión de Danny Makkelie de pitar penalti a favor del Atlético ante el Arsenal. Para el analista de Ziggo Sport, Ben White no hizo movimiento antinatural con la mano. «¡Esto me pone de los nervios!»

Diez minutos después del descanso, Marcos Llorente disparó al brazo de White. Makkelie dudó, pero señaló penalti. El VAR, Dennis Higler, no intervino y Julián Álvarez marcó el 1-1.

«No me parece en absoluto un penalti», afirma De Boer. «El balón le golpea en la mano tras rebotar en la espinilla o la rodilla y, además, se desvía en dirección opuesta».

Así que sí... Me parece muy leve. Se ha estudiado las reglas a fondo y puede pitarlo, pero yo lo veo así...», calla un momento. Wytse van der Goot afirma que el cuerpo de White se hizo «artificialmente más grande» por el brazo extendido del inglés.

A De Boer no le convence la explicación de Van der Goot. «¿Antinatural? ¿Qué antinatural? ¿Vamos a jugar con las manos a la espalda? ¡Venga ya, Wytse, esto me pone de los nervios!».

«¿Así vamos a defender, con las manos atrás? ¡No es antinatural! Si me giro, ¿no va la mano así? Es un movimiento normal».

Jaap Stam, copresentador de De Boer, considera «natural» la acción de White. «Ahora defendemos con las manos a la espalda, porque ya no se puede hacer más, aunque eso nos hace más vulnerables», afirma Stam.