Ron Jans está harto de un jugador y lo excluye de la convocatoria del FC Utrecht con efecto inmediato

Hay revuelo en el FC Utrecht. Ron Jans expulsó a Can Bozdogan tras su descontento por ser suplente, según el fiable observador Edjeuitnoord.

El centrocampista acudió a la oficina del técnico al día siguiente de la victoria 3-2 sobre el sc Heerenveen, molesto por no ingresar en lugar de Engwanda, lesionado.

El técnico, ya retirado, no lo tomó bien y lo marginó para la final de los play-offs ante el Ajax (1-1, derrota en penaltis).

Desde entonces, el alemán no ha vuelto al club ni asistió a la fiesta de fin de temporada, por lo que parece haber jugado su último partido con el FC Utrecht.

Su contrato expira este verano, por lo que podrá fichar gratis.

Esta temporada, Bozdogan solo ha jugado dieciocho partidos con el Utrecht, en parte por una lesión en el pie, y ha marcado un gol.