ROMÁN, la película documental dedicada a Riquelme: estreno, director y cómo verla online

De manera inesperada, el ídolo de Boca autorizó la divulgación de un film homenaje que no pudo estrenarse en 2017.

En época de cuarentena por la pandemia de coronavirus, una de las actividades más comunes en las casas tanto de como de todo el mundo es mirar películas o series. En ese sentido, los fanáticos del fútbol, en general, y de Juan Román Riquelme, en particular, recibieron como un regalo caído del cielo el sorpresivo estreno del documental homenaje al máximo ídolo de la historia de Boca.

'ROMÁN', es el título de la película documental dedicada al Torero, que vio la luz después de estar varios años en stand by y tras haber recibido la autorización del ahora vicepresidente segundo del Xeneize.

FECHA Y HORA DE ESTRENO

'ROMÁN' se estrenó el viernes 24 de abril de 2020 a las 22 hs. (hora de Argentina).

DURACIÓN, SINOPSIS Y PARTICIPACIONES ESPECIALES

La película, que tiene una duración de una hora y diez minutos, gira en torno al último partido de Riquelme con la camiseta de Boca, el 11 de mayo del 2014, en el 3-1 sobre en La Bombonera. "No hay una búsqueda biográfica", aclaró el director, Sebastián De Caro, que además detalló que se trata de "un registro particular, un seguimiento personalizado" que estará acompañado de testimonios de personajes como el Indio Solari, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Varsky y Eduardo Sacheri, entre otros, que intentarán "definir quién es ese hombre", según De Caro.

EL DIRECTOR

"Esta película documental no es oficial. Ninguno de los involucrados percibió dinero por su realización. Esta prohibído comercializarla. Es una carta de amor a un jugador genial. Una carta para Juan Roman Riquelme", aclaró el director Sebastián De Caro, quien además es guionista, escritor, actor, cinéfilo y fanático de Boca.

¿Por qué el homenaje? "Riquelme tiene que ver con la excelencia, algo a lo que tal vez los argentinos estamos poco acostumbrados. La idea de la concentración, del trabajo, la no demagogia, la astucia, la inteligencia eso despierta cierta poesía. Como hincha le tengo afecto. Y tuve la fortuna de que en 2013 me hiciera llegar una camiseta firmada luego de verme promocionar una película en un programa en TyC Sports en el que hablé con admiración de él", contaba a finales del 2016.

DEL ESTRENO FALLIDO A LA AUTORIZACIÓN DE ROMÁN

El documental dedicado a Riquelme estaba listo para estrenarse desde hace más de cuatro años. De hecho, se había anunciado que se iba a proyectar por primera vez en abril del 2017 en el Festival BAFICI, con la idea de donar lo recaudado a una ONG. Sin embargo, dos meses antes, el 10 bajó el pulgar. "No contábamos con la autorización de Román para proyectar la película. Nos confirmó vía su abogado y representante que no daban autorización para usar la imagen y nombre del jugador. No podían prohibir que la pasemos. Quedaba en nosotros y nuestra conciencia qué hacer", explicó en ese momento el director, a través de un comunicado.

El tiempo pasó y ahora, tres años después de aquel estreno fallido, Riquelme cambió de parecer. De hecho, por medio de la cuenta oficial de Instagram de su partido despedida, él mismo le agradeció a De Caro. "Sebastián: ante todo muchísimas gracias por el respeto que demostraste al pedir autorización para poder compartir el regalo que me hiciste, estoy muy agradecido!!! Para mí es demasiado que me demuestres tanto cariño. Por favor, agradecele a todo tu equipo de colaboradores y a todos los que participaron en hacer algo tan lindo. Un abrazo grande para vos y toda tu familia, Román", escribió.

“Muchísimas gracias Román por dejarnos pasar este documental que te hicimos hace tantos años”, respondió el director en sus redes sociales.