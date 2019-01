Rojas confirma que Saprissa seguirá apostando a los jugadores jóvenes

El presidente morado publicó un comunicado en las redes sociales en el que explica la nueva política de fichajes del club.

A pesar de la caída en la final ante Herediano, el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, confirmó este fin de semana que los morados continuarán sin fichar grandes nombres y apostarán a la contratación de jugadores jóvenes y la promoción de juveniles.

"Para el Clausura 2019 tenemos la dicha de una continuidad casi absoluta de la planilla y cuerpo técnico, lo cual es lo ideal pues muestra una planificación de temporada anual y no torneo a torneo. Estamos en un proceso de tener jóvenes figuras de primerísimo nivel que puedan consolidarse junto a nuestros veteranos, y parte de nuestros movimientos van en esa línea", comenzó el dirigente a través de su Twitter.

En este libro de pases, a apenas una semana del nuevo torneo, las únicas incorporaciones de Saprissa han sido Jonathan Martínez, de 20 años, y Suhander Zúñiga, de 21. Esto continúa con el proceso que se vio durante el Apertura, cuando 6 juveniles fueron parte del equipo y jugaron 3.106 minutos totales.

"No pondremos en riesgo el futuro por un capricho de corto plazo", expresó Rojas. Y agregó: "A pesar de que nos toca mantener la cabeza fría en la toma de decisiones, nos duele haber perdido la final. Y me duele no solo como Presidente, sino como aficionado. El desahogo de la afición es normal y comprensible, y los ataques de algunos medios son de esperar, pues al Saprissa se lo debe medir diferente que a los demás, siendo el club más grande y más ganador de Centroamérica".