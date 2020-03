Roger Rojas: "Todo saldrá bien si acatamos las órdenes que nos dicen"

Liga Nacional de Honduras: Desde Colombia, el jugador hondureño compartió detalles de cómo atraviesa el aislamiento tras la pandemia.

Roger Rojas vive momentos difíciles con su familia en . Alejado de su país, el jugador hondureño está en aislamiento en Ibagué, ciudad donde está su club, el . El delantero hondureño habló para Diez y contó detalles de cómo atraviesa la pandemia de coronavirus en tierras cafeteras.

"Ha sido con mucha incertidumbre por lo que está ocurriendo en todo el mundo, estamos con mucha precaución. Aquí en Colombia se han detectado más casos, estamos con mucha alerta viendo noticias en casa y siguiendo las recomendaciones", comenzó diciendo el jugador de 29 años.

"Nosotros mirábamos las noticias y esperábamos ver cuándo se iban a suspender los entrenamientos porque en Ibagué no habían casos, al ver que se estaba expandiendo se suspendió todo, estábamos preocupados al principio, pero gracias a Dios que se pudo parar", agregó.

Sobre el parate que llegó esta semana, dijo: "El último entrenamiento fue el martes, el profesor recibió una llamada del presidente y nos dieron 14 días que nadie puede salir de nuestras casas, que nadie podía salir de Ibagué hasta que todo marche bien".

También describió su situación familiar en Colombia: "Estoy con mis esposa y mi hijo, pasamos en comunicación con mi familia en Honduras, esto es una alarma a nivel mundial, estoy preocupado pero hay que hacer caso y seguir las reglas, todo saldrá bien si acatamos las órdenes que nos dicen".

Por último, contó que Tolima le dio un plan de trabajo para que se mantenga bien físicamente en caso de que vuelva la actividad futbolística. "Estamos trabajando en casa, no dijeron que hagamos lo que se podamos, no podemos llegar con peso elevado, nos pesaron antes venirnos, donde yo vivo hay una cancha y hago ejercicio, yo sé que no ayuda en todo, pero por lo menos no perdemos la condición física", indicó.

"Hay que cuidarse en todo, con la alimentación y no perder la condición física, teníamos siete partidos y en Libertadores tuvimos cuatro, nos dijeron que nos cuidáramos con el peso por que en este equipo con muy estrictos en ese tema", cerró.