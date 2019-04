Roger Rojas apunta a Jafet Soto: "Cada vez que habla, los árbitros tiemblan"

Primera División de Costa Rica: El goleador de Alajuelense acusó al técnico de Herediano por sus palabras que inciden sobre los colegiados.

Roger Rojas le dio vía libre a la controversia luego de apuntar hacia Jafet Soto, entrenador de Herediano, por sus declaraciones en relación al albitraje en el fútbol costarricense.

"Jafet así es, es un zorro ese hombre", expresó el goleador de Alajuelense, aunque ese sólo fue el comienzo para unas soltar palabras que causaron impacto del lado contrario.

"Cada vez que habla Jafet, los árbitros tiemblan. Que gane el que tenga que ganar. No manchemos el fútbol. Que gane el que haga bien las cosas. No el que meta más cizaña", expresó Rojas de cara al duelo del próximo sábado, trascendental en la aspiración de La Liga por llegar a las semifinales del torneo.

En la misma línea, el nacido en Tegucigalpa cuestionó a otro colegiado, el que dirigió el 1-1 con Carmelita: Keylor Herrera, quien no le cobró un evidente penal al equipo verde.

"Dos minutos antes me viene a decir a mí ‘te voy a pitar un penal’, desde antes me lo estaba diciendo. Si es penal o no, no te voy a decir. Si te digo que fue y quizá no fue, me estoy quemando. No quiero juzgar. Lo que digo es que el muchacho, Keylor, me amenazó dos minutos antes y lo voy a quemar", denunció Rojas sobre un penal en contra que le cobró el referee.