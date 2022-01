Rodrygo: "Sería un honor poder jugar con Mbappé en el Real Madrid"

Rodrygo Goes ha atendido a Tatiana Mantovani, periodista de TNT Sports Brasil, aprovechando la concentración de la selección brasileña de fútbol, la cual está ya clasificada para el Mundial, para analizar la actualidad madrisista, centrada en esa eliminatoria ante el PSG en la Champions League, la cual comienza en menos de un mes.

El Madrid siempre es favorito a la Champions

"Yo pienso que cuando se habla de la Champions el Real Madrid siempre está entre los principales favoritos, no necesitamos que se nos considere como tal. Queda mucho camino y estamos trabajando en pasar esa eliminatoria. Pero el Real Madrid siempre debe pensar en ganar todos los títulos, sobre todo la Champions".

Las estrellas del PSG

"Nosotros estamos haciendo una gran temporada y tenemos que continuar así. Claro, sí, ellos tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo. Va a ser difícil, tienen un equipo excelente, pero estamos trabajando bien y vamos a buscar la manera de pasar".

El artículo sigue a continuación

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

¿Mr. Champions?

"¿Ser decisivo en esta eliminatoria? Claro que me gustaría, quién sabe. Tengo un poco de suerte en esta competición y ojalá esa suerte me siga acompañando y pueda ayudar a que consigamos el título".

Neymar

"Es especial jugar contra él. Es imposible que haya alguien al que no le guste ver jugar a Neymar. Me hubiera gustado no tener que jugar contra él, pero será especial y espero que salga todo bien para el Real Madrid".

Mbappé

"Desde que llegué al Real Madrid se habla bastante de ello, no solo de Mbappé, de la posible llegada de muchos jugadores. No sé exactamente cómo está la situación, la competencia aquí en esa posición ya es muy grande y él sería un nombre muy grande también para esa competencia. Pero claro, con total seguridad ayudaría mucho al equipo y nos haría muy felices que jugase aquí, sería un honor para mí poder jugar con él. Es más o menos como lo veo, como un jugador que vendría para ayudar".

Su futuro

"Mi único sueño era jugar en el Real Madrid y ahora que estoy aquí no quiero pensar en otra cosa. Espero seguir haciendo las cosas bien para seguir jugando aquí muchos años".

Vinicius y Benzema

"Todo se vuelve más fácil jugando con Vinicius y Benzema. Vini está haciendo una gran temporada y Karim tiene un inteligencia para jugar... se hace mucho más fácil jugar con él. Para mí es un honor poder dar una asistencia para él. No es por nada que ha estado peleando por ser uno de los mejores jugadores del mundo por todo lo que ha hecho en el campo y estoy muy feliz de poder jugar con ellos".

¿Benzema Balón de Oro?

"Una pregunta difícil, hay muchos jugadores. Me gustaría mucho que lo ganase, pero hay muchos jugadores haciendo grandes temporadas y está muy difícil".