Rodrygo: “No quiero cargar con la presión de sustituir a Cristiano Ronaldo”

El delantero del Real Madrid podría debutar este viernes en el seleccionado brasileño, justo en un amistoso frente a Argentina.

Rodrygo vive un momento mágico en el y también en la Selección de , donde podría debutar este viernes frente a , tras ser el primer jugador nacido en el siglo XXI que es convocado al combinado brasileño. En una rueda de prensa, el delantero se refirió a este presente soñado, pero también pidió un poco de paciencia con las comparaciones en el conjunto merengue. “No quiero cargar con la presión de sustituir a Cristiano Ronaldo”, aseguró el futbolista.

El perfil de Rodrygo

“Era un sueño que yo tenía, el de poder jugar con Cristiano en el Real Madrid. Es una pena que él se haya ido. Cristiano es uno de los más grandes de la historia del club. El más grande, quizá”, agregó el juvenil, quien, además, tocó este martes otros temas de actualidad.

Su relación con Raúl y Butragueño: “Hablo mucho con Raúl, quien fue mi entrenador en el Castilla y me ayuda mucho con consejos. Su experiencia es única en el club donde hizo tanta historia. Lo mismo puedo decir de Butragueño, que siempre viaja con el equipo y da toda la estructura que un joven jugador necesita”.

Sobre su ascenso en el Madrid: “Si soy muy sincero, no esperaba que fuera todo tan rápido y de la forma con que todo ha pasado en las últimas semanas. Ni en mis sueños de cuando era niño en el Santos. Pero, como sabéis, mi papá fue jugador y tenerle a mi lado me ha ayudado a estar preparado para cuando el éxito llegue”.

Su aparición en Brasil: “Tite sigue mi carrera desde hace mucho tiempo y sabe perfectamente el tipo de futbolista que soy. Aún no me dijo dónde quiere que juegue estos partidos. Desde la inferiores de Brasil, siempre he jugado por la banda izquierda, pero, con el tiempo, me fui adaptando a la banda derecha y también a jugar de interior”.