Rodrygo: "¿Barcelona? Cuando llegó el Real Madrid tardé 20 minutos en fichar"

El nuevo fichaje blanco dice cumplir un sueño de niño y rehúye las comparaciones con Neymar: "Me gustaría ser el Rodrygo del Real Madrid"

Rodrygo Goes fue presentado este martes en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del . Fichado hace un año, pero cedido en el Santos, por fin pudo cumplir su sueño de pisar el césped del coliseo merengue. El atacante brasileño también pasó por sala de prensa para dar respuesta a los numerosos periodistas allí concentrados:

¿Qué significado tiene para ti la presentación hoy?

“Es la realización de un sueño desde pequeño. Es el día más feliz de mi vida”.

¿Ha hablado con Vinicius?

“Yo había hablado desde el momento de mi fichaje. El Madrid siempre va a tener a los mejores jugadores del mundo, va a haber mucha competencia, pero estoy a disposición del club para jugar en el Castilla, en el primer equipo o donde sea”.

¿Ha hablado ya con Zidane?

“Todavía no lo he hecho. Pero fue un gran jugador y un excelente técnico. Espero lo mejor. Estoy deseando que me entrene”.

¿Qué expectativas tiene?

“La presión la tienen todos los clubes de fútbol. Aquí es mucho mayor porque es el mejor club del mundo. Vinicius me ha contado su experiencia, me ha dicho que hay que tener paciencia, tengo un futuro enorme por delante y con paciencia saldrá de manera natural”.

¿Cómo se define?

“Soy delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates. Soy brasileño y tenemos estas características: Robinho, Neymar… Son del mismo estilo”.

¿Por dónde le gusta jugar?

“Me gusta jugar por las bandas, por la izquierda. Pero no tengo ninguna preferencia. Estoy listo para jugar, aunque prefiero por las bandas”.

¿Es un delantero con olfato de gol?

“Siempre se puede mejorar. Vinicius apenas jugó su primera temporada y en la próxima volverá a jugar bastante. Espero poder evolucionar mucho. Creo que marco muchos goles, pero no me parece que sea una presión. Es mi primera temporada y soy muy joven. Hay que tener paciencia”.

¿Tuvo claro que quería jugar en el Real Madrid y no el ?

“Todas las personas que me conocen desde niño siempre escogí el Real Madrid. Siempre lo hablaba con mi padre que jugaría en el Real Madrid. Cuando llegó el Real Madrid no tuve ninguna duda”.

¿Le han explicado lo dura que es la en ? ¿Contempla mejor una cesión a Primera?

“Es una cuestión que no pienso. Como dije, estoy a disposición del club. Si tengo que jugar en el Castilla, lo haré. Pero no conversamos nada sobre eso”.

¿Tiene algún otro referente?

“Sí, Ronaldo el Fenómeno. También Roberto Carlos. Son ídolos. Les veía jugar poco, pero son ídolos para los brasileños”.

¿Le gustaría que Neymar fuera compañero suyo en el Real Madrid?

“Neymar es un gran jugador, pero está en otro equipo ahora. No puedo hablar sobre Neymar”.

¿Quién es el compañero del Real Madrid con el que más ilusión le hace entrenar?

“Hazard, Benzema, Vinicius, Marcelo, Casemiro… ¡todos!”

El artículo sigue a continuación

¿Rodrygo es mejor que Vinicius?

“Son dos buenos jugadores. No hay que hacer comparaciones”.

¿Le gustaría ser el Neymar del Real Madrid?

“No, prefiero el Rodrygo del Real Madrid. Neymar sólo hay uno”.

Dice que no dudó en elegir al Real Madrid, ¿es cierto que tardó apenas 20 minutos en cerrar su fichaje?

“Es verdad. Todos lo pueden decir. Siempre les dije que prefería el Real Madrid por encima de todo. Que no tenían ni que preguntar. Y en cuanto llego el Real madrid se cerró todo rápido. Se cerró en 20 minutos”.