Rodrigo se doctora: Récord de pases en las cinco grandes ligas este año

Rodrigo Hernández sentó catedra en el encuentro de la Premier League frente al que pudimos disfrutar en DAZN.

El español completó 178 de los 188 pases que intentó, récord en las cinco grandes ligas esta temporada.

Además, con su recital Rodri entró en los libros de récords siendo el que más (tanto en pases intentados como completados) desde que se tienen datos de la Premier League desde la temporada 2003-2004.

178/188 - Rodri attempted 188 passes tonight versus West Ham, completing 178 of them - both are Premier League records since detailed collection began in 2003-04. The entire West Ham team completed 169 passes. Orchestrator. pic.twitter.com/3VL1fCpaLN