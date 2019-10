Rodrigo: “No me he muerto por quedarme en Valencia y no fichar por el Atleti”

Rodrigo Moreno explica cómo vivió el cierre del mercado veraniego donde estuvo cerca de dejar Valencia por Atlético

Rodrigo Moreno concedió una entrevista a ABC en la que repasó cómo ha sido su verano, más convulso e incierto que los anteriores. El ‘9’ de explica que estuvo a punto de salir del para fichar por el Atlético, pero cuenta cómo se siente ahora.

“No fue una desilusión quedarme en el Valencia o no fichar por el Atlético, no me he muerto ni nada parecido. Estoy muy bien donde estoy y vamos a seguir peleando por los objetivos. Además, tengo el reto de seguir viniendo a la selección y de estar en la ”.

Making Of

El artículo sigue a continuación

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El delantero valencianista explica que nunca dio por cerrado su fichaje, pues sabe que hasta que no se estampa una rúbrica no hay nada cerrado.

“En el fútbol no hay nada seguro hasta que no se firma un papel. Nunca me sentí ex del Valencia o jugador del Atlético”.

Revela cómo vivió esas horas de incertidumbre en Valencia y cómo se encuentra actualmente en un Valencia también revuelto tras la marcha de Marcelino, los pitos a Murthy y Lim y los vaivenes que viven.

“Ahora muy bien. Ha sido una situación complicada para todo el mundo. Para mí, para el club, para la afición... Sobre todo por la incertidumbre que se generó. Por desgracia, el sistema de fichajes en España termina después de que empiece la Liga, algo a lo que no le veo mucha lógica. Pero estoy tranquilo, yo en ningún caso he forzado la situación, siempre me he puesto a disposición del Valencia. Estoy contento, se acabó todo ese lío el día 2 de septiembre”.

Detalla que “estuve muy cerca de irme. De alguna manera, intenté mantenerme al margen de esa situación porque no me ayudaba” y lo argumenta diciendo que “pertenezco al Valencia y tampoco puedo hacer lo que me dé la gana. Yo sabía que los clubes eran los que tenían que arreglarse y a partir de ahí yo ya decidía qué me interesaba más”.

El Atlético y su familia