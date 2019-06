Rodolfo Zelaya fue convocado por Bob Bradley

La espera que fue muy larga terminó y Fito podrá jugar este martes en la US Open Cup

Rodolfo Zelaya, quien llegó en febrero a Los Ángeles FC, está muy cerca de debutar, ya que fue convocado por Bob Bradley para el juego de Copa ante el .

Con respecto a esta convocatoria comentó: "Sé que hay mucha gente que está ansiosa por verme debutar. Lo que a mí me perjudicó un poco fue la lesión que tuve abajo del gemelo, me marginó como seis semanas”.

El jugador sigue entrenando pese a no ser convocado, pero manifestó que el cuerpo técnico lo tiene en consideración y dijo: “Ya tengo varias semanas de estar trabajando con todo el grupo y cada día voy mejor. El cuerpo técnico me dice que ya estamos muy cerca, pero tampoco es de apresurarse. Ellos no solo piensan en un partido, sino en todo lo que falta de este campeonato”.