Robin van Persie recibe una fantástica noticia en el Feyenoord nada más terminar la concentración con la selección

Anis Hadj Moussa volvió a pisar el campo de entrenamiento del Feyenoord este miércoles. El extremo argelino incluso se entrenó con el grupo, lo que parece una buena noticia de cara al partido fuera de casa contra el FC Volendam.

El Feyenoord entrenó a puerta abierta el miércoles, por lo que el regreso de Hadj Moussa ya no es ningún secreto. La semana pasada se supo que el jugador había abandonado la concentración de Argelia

La Federación Argelina de Fútbol confirmó que el jugador del Feyenoord no estaba lo suficientemente en forma para jugar durante la concentración internacional. El zurdo había sufrido una lesión en la ingle durante el Clásico entre el Feyenoord y el Ajax (1-1).

Por ello, el Feyenoord hizo que Hadj Moussa regresara antes a Róterdam, donde trabajó en su recuperación. Parece que el extremo estará disponible para el partido contra el Volendam.

El máximo goleador, Ayase Ueda, jugó el martes por la noche con Japón contra Inglaterra. El rival de la selección holandesa en el Mundial logró una meritoria victoria a domicilio por 0-1.

Sin embargo, el Feyenoord esperará con expectación a ver en qué estado físico regresa Leo Sauer de Eslovaquia. El joven talento se lesionó la semana pasada.

Es muy probable que el Feyenoord salga al campo contra el Volendam con una delantera formada por Hadj Moussa, Ueda y Raheem Sterling.