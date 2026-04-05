El Feyenoord no logró impresionar el domingo por la tarde en Volendam y no pasó de un empate sin goles: 0-0. El entrenador Robin van Persie no pudo evitar lanzar una pulla al arbitraje al término del partido, ya que, en su opinión, tomó algunas decisiones discutibles.

Durante la rueda de prensa se abordaron algunas situaciones del partido, entre ellas posibles «momentos de penalti» en torno a Gonçalo Borges y Ayase Ueda. También se destacó el papel del VAR, tras lo cual Van Persie expresó su descontento de forma cínica.

«¿Los había hoy? ¿De verdad estaban ahí? Ah, vale. Bueno, es bueno saber que sí estaban», afirmó Van Persie, quien claramente no está de acuerdo con la actuación del arbitraje y a continuación pone como ejemplo al delantero japonés.

«Me parece especialmente injusto para Ayase», continúa. «Le están jugando muy duro, y eso está permitido si se queda dentro de las reglas, pero Ayase es un jugador muy limpio. Él no se tira al suelo sin más».

«Pero realmente nunca le pitan nada, absolutamente nada. No le pitan un penalti, ni un tiro libre, nada, nunca. Es realmente increíble», afirma un irritado Van Persie, que espera que su delantero reciba más protección.

«Creo que Ayase se merece algo más de protección. Hoy he echado en falta esa protección. Y que eso es lo que pienso, lo habéis podido ver hoy», continúa el entrenador, tras lo cual también se aborda el papel del propio delantero.

«A veces el momento es un poco demasiado tarde o un poco demasiado pronto, por lo que, como árbitro o VAR, se podría tener la impresión de que no es penalti. Pero nueve de cada diez veces sí lo es», continúa.

«Le tiran de la camiseta y le cometen faltas. Es una y otra vez. Podría gestionarlo con más inteligencia, sin duda. Ya se lo he comentado alguna vez y él también está de acuerdo», concluye el 102 veces internacional.