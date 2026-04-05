El Feyenoord se enfrentará este domingo al FC Volendam, en un intento por defender el segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie. El entrenador Robin van Persie ya ha dado a conocer la alineación para el partido en el pueblo pesquero.

El entrenador no podrá contar con Anel Ahmedhodzic el domingo por la tarde. El bosnio no figura en la convocatoria, por lo que Thijs Kraaijeveld será quien ocupe el centro de la defensa junto a Tsuyoshi Watanabe.

Jordan Lotomba causó sensación en El Clásico contra el Ajax, pero en Volendam tendrá que conformarse de nuevo con un papel de suplente. Mats Deijl, sancionado para ese partido, ocupará su puesto en el once inicial.

Jordan Bos, que ha tenido una excelente concentración internacional con Australia, será titular en el lateral izquierdo de la defensa. Timon Wellenreuther estará bajo los palos.

Luciano Valente, Oussama Targhalline y Jakub Moder han superado sin problemas la concentración internacional y son los pilares del mediocampo de tres del Feyenoord. In-beom Hwang aún no está lo suficientemente en forma para formar parte de la convocatoria.

Gonçalo Borges será titular en la banda derecha del ataque; Anis Hadj Moussa no estará presente en Volendam debido a una lesión. El portugués solo ha sido titular en tres ocasiones esta temporada de la Eredivisie. Ayase Ueda será el delantero más retrasado en el equipo de Van Persie, con Raheem Sterling volviendo a tener una oportunidad en la banda izquierda.

En el banquillo del Feyenoord se sientan, entre otros, Ilai Grootfaam (16) y Jivayno Zinhagel (16). Los dos jóvenes talentos podrían debutar así el domingo con el equipo de Róterdam.

Alineación del FC Volendam: por confirmar

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.