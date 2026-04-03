Robin van Persie elogia a una «estrella» de la plantilla del Feyenoord

Gernot Trauner está de vuelta en el Feyenoord, para gran satisfacción del entrenador Robin van Persie. El defensa central austriaco (34) aún no ha jugado ni un solo minuto esta temporada debido a una persistente lesión en el tendón de Aquiles.

En las últimas semanas, Trauner ha ido entrenando cada vez más con el grupo. Van Persie ve muy positivamente esta evolución, aunque aún está por ver si el veterano tendrá minutos de juego en las últimas semanas de esta temporada.

«Las veces que entrena con nosotros, me hace mucha ilusión. Es un jugador de primera», se congratuló Van Persie el viernes en la rueda de prensa previa al partido fuera de casa contra el FC Volendam del domingo.

«Gernot también está trabajando muy duro para ello. Veremos a dónde nos lleva esto. De cara al próximo periodo y a la próxima temporada», señala Van Persie, refiriéndose al hecho de que el contrato de Trauner, que expira el 1 de abril, ha sido rescindido oficialmente. Se trata de un procedimiento habitual para los jugadores cuyos contratos finalizan en verano.

«Me alegra sobre todo verlo ahora más a menudo en el campo de entrenamiento, porque es muy especial que, cuando llevas tanto tiempo fuera de juego, alcances ese nivel. No hay muchos jugadores que lo consigan», afirma Van Persie, quien también comenta el estado físico de Anis Hadj Moussa.

El extremo se lesionó contra el Ajax y, por ello, tuvo que perderse los partidos internacionales de Argelia. «Volvió la semana pasada, ha entrenado de forma adaptada y sigue haciéndolo esta semana. Así que habrá que esperar a ver qué pasa de cara al domingo», aclara el entrenador del Feyenoord.