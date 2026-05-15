Robin van Persie deja atrás sus diferencias y le da otra oportunidad al jugador cedido por el Feyenoord la próxima temporada

El Feyenoord cedió once jugadores esta temporada. Robin van Persie tuvo una relación complicada con tres de ellos: Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki y Calvin Stengs. En la rueda de prensa previa al PEC – Feyenoord, Van Persie anunció que al menos uno de los cedidos que regresan tendrá una oportunidad.

Stengs descendió con el Pisa de la Serie A; sufrió lesiones y el club italiano no ejercerá la opción de compra de seis millones de euros. Zerrouki, cedido al FC Twente, desea quedarse en el equipo de Groningen.

Ahora, Feyenoord y Van Persie deben definir el futuro de varios jugadores con contrato a punto de acabar o que regresan de cesión. «Decidiremos juntos sobre, por ejemplo, Gernot Trauner y Raheem Sterling. Así que tengo que esperar a la directiva. En el caso de Zechiël es algo diferente».

Zechiël, cedido al FC Utrecht y con contrato hasta 2028, “tendrá su oportunidad en la pretemporada”, añade.

En marzo, el jugador reconocía no haber tenido contacto con el club, pero eso cambiará pronto: «Próximamente nos reuniremos para analizar la temporada y su vivencia. Creo, y todos coinciden, que se merece esa oportunidad», concluye el exfutbolista.

El técnico rotterdamés se muestra muy satisfecho con la evolución de Zechiël en la ciudad de la catedral. «Es una historia muy positiva. En realidad, uno espera que alguien lo haga tan bien durante un periodo de cesión», concluye Van Persie.

Zechiël está cuajando una temporada excelente. En la Vriendenloterij Eredivisie ha marcado ocho goles y dado cinco asistencias. En declaraciones a RTV Utrecht, afirmó que un regreso al Feyenoord no le disuadiría: «En la élite siempre hay competencia».