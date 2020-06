Roberto Moreira confirma el acuerdo de continuidad en Motagua

Primera División de Honduras: El delantero paraguayo seguirá en el club azul, al cual arribó en el 2018.

Roberto Moreira asegura su continuidad en Motagua, club al que llegó allá por 2018 procedente de Ferro Carril Oeste, de la 2ª división argentina. El delantero paraguayo aterrizó en Honduras con el objetivo de suplir a Rubilio Castillo y su performance ha sido interesante, al punto tal de convencer al equipo azul de que debía extenderle el vínculo.

"De principio hemos decidido quedarnos acá, estamos muy cómodos en Motagua. Hablamos muy poco con la dirigencia y llegamos a un acuerdo. No habrá inconveniente con la renovación, será por un año y estoy muy contento por eso. Siempre es importante que la familia se sienta cómoda en el lugar donde está y nosotros lo estamos en Motagua", confesó el goleador de 33 años al sitio DIEZ.

Por otra parte se refirió a esa comodidad que dice sentir en el Ciclón Azul. "Siempre pongo en primer lugar a mi familia, que es hermosa. Desde que me tocó venir a Motagua, lo primero que pedí fue que me trajeran a mi familia porque para uno es una contención que tiene uno como jugador, sabe que la vida de uno no es fácil. Uno como futbolista se expone a un montón de cosas y tiene que estar preparado psicológicamente para muchas cosas y enfrentarlas, siempre la contención es la familia", expresó el nacido en Lambaré.

Además, el delantero contó cómo se vivió el confinamiento lejos de su tierra natal: "Bastante complicado, no pensé que el tiempo fuera a pasar así tan rápido estando en casa ahora, porque jugando al fútbol se pasa más rápido. Disfruto mucho con mi esposa y mi hijo pero el tiempo parece interminable. Uno no sabe qué hacer en estas situaciones siendo de otro país. No conozco mucho lo que es la ciudad, salir para todos lados; me ha tocado salir con el equipo, pero trato de adaptarme, acomodarme y doy gracias porque estoy bien. Espero que esto pase pronto para volver a la normalidad".