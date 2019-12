Roberto Martínez: "Hazard es el Michael Jordan del fútbol, le veo ganando el Balón de Oro"

El seleccionador de Bélgica habló de la estrella madridista: "Es una lástima que se pierda el Clásico. Su lesión es peor de lo que parece".

Roberto Martínez, seleccionador español de , consideró que el delantero del Eden Hazard "es el Michael Jordan del fútbol", al tiempo que aseguró que ganará algún día el Balón de Oro.

"Veo a Hazard ganando el Balón de Oro, tiene rol de ser un Balón de Oro. Lo que ha hecho en es de nivel de Balón de Oro y el perfil que es siempre optará al premio. Lo ha hecho en el , en Francia. Es difícil para un extranjero ser la referencia de un proyecto que funcione para ganar la Liga. Es un jugador de último pase, un Michael Jordan. Hazard es el Michael Jordan del fútbol", sentenció Martínez en declaraciones realizadas en "El Larguero", de Cadena SER.

Real Madrid vs. Espanyol: alineaciones probables, convocatorias, día, hora, noticias, cómo verlo y TV

En cuanto a la lesión que sufre Hazard, y que le marginará del partido ante el FC del próximo 18 de diciembre, comentó: "Es una lástima que se pierda el Clásico. La lesión de Hazard es peor de lo que parece. Meunier seguramente estaría destrozado tras el partido", dijo en relación al jugador del Paris Saint-Germain, también internacional belga, quien lesionó sin querer al ex del Chelsea durante el partido que enfrentó a los franceses con el Real Madrid por la .

Y agregó: "No he hablado con Hazard últimamente. Estuve el día del y Eden no es de los que deja los partidos, sabía que era una lesión importante. Me imaginaba algo más largo de lo anunciado en un principio".

Por otro lado, Martínez admitió que no le gustaría jugar contra en la del próximo año, salvo que sea en una hipotética final: "No me gustaría jugar contra España salvo que sea en la final en Wembley".

Consultado acerca de Luis Enrique y su regreso al banquillo de La Roja, señaló: "Lo que ha hecho Luis Enrique es una lección de vida, lo que haya pasado con Robert Moreno es algo de lo que nos faltan detalles".

El artículo sigue a continuación

Al mismo tiempo, el ex técnico del no confirmó que vaya a seguir con Bélgica después de la Eurocopa: "No sé lo que voy a hacer. El plazo debería ser antes de empezar el torneo. Siempre va a ser la primera pregunta en rueda de prensa. Cuando llegué a Bélgica era a corto plazo. Estoy centrado en la Eurocopa".

En cuanto al hecho de trabajar en una selección y no en un club, señaló: "Es difícil entender que solo hay diez partidos en un año. Ahora disfruto el fútbol internacional. En el club solo miras hacia adelante. Aconsejaría a los entrenadores estar en una selección porque es muy distinto".

Por último, Martínez consideró que Thibaut Courtois, del Real Madrid, es mejor portero que el alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen o el esloveno del Atlético Madrid Jan Oblak: "Son distintos. Courtois es el mejor del mundo. No hay otro. La presencia que tiene le permite cubrir ángulos que otro no tiene. Tiene una coordinación increíble. Tiene personalidad, domina la transición al dedillo. Es un jugador moderno. Se lo merece porque no es fácil ver un jugador que tiene esa consistencia y cualquier halago me quedo corto".