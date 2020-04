Roberto Carlos: "En 10 minutos rompí con el Inter y fiché por el Real Madrid"

El lateral brasileño recuerda su fichaje por los blancos en un directo en el Instagram de la FIFA.

Roberto Carlos ha realizado este martes un directo en la cuenta de Instagram de la FIFA, en el que ha reconocido que rompió con el Inter "en diez minutos" para fichar por el en 1996.

"En el Inter me pusieron a jugar de extremo e incluso de delantero. El gran problema es que yo en los primeros siete partidos metí siete goles. Entonces me pusieron arriba y sufrí un montón", empezó rememorando.

Y continuó: "Hablé con el presidente para decirle que no podía jugar ahí porque luego venía la y para ir yo tenía que jugar de lateral. Lo curioso es que ese día hubo una reunión con Lorenzo Sanz y en diez minutos me desvinculé del Inter y fiché por el Real Madrid Madrid".

Según ha reconocido Roberto Carlos, "el gol al de falta" es su preferido con la camiseta del Real Madrid, aunque cree que el gol más famoso se lo hizo "a en París, con la selección brasileña". "El balón pesaba poco y eso me lo facilitó un poco", ha asegurado.

A la hora de elegir a sus rivales más duros, Roberto Carlos no tiene dudas: "Joaquín, Etoo... y Figo. Figo era muy pesado. Es el rival más complicado al que me he enfrentado".

Por último, se refirió a su compatriota Neymar. "Neymar es un genio. Está bien, feliz, respetando, haciendo goles, siendo humilde en el ... En el futuro, en el Mundial, puede ser el mejor jugador del mundo".