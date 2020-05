Roberto Carlo Peña no olvida a FAS

El volante colombiano no se olvida del equipo que lo dio a conocer en Centroamérica.

Roberto Carlo Peña fue uno de los jugadores que ganó el último título de FAS en el 2009, de la mano del técnico Roberto Gamarra. Desde ese año los tigrillos no han podido levantar otra copa en el fútbol salvadoreño.



En conversación con el “Grupo Dutriz”, Peña recordó los buenos que vivió con los santanecos: “Vivo agradecido con el FAS porque me dieron la oportunidad de jugar con ellos como tercer extranjero, era un equipo grande, sediento de muchas cosas, confiaron en mí para ser protagonistas, siempre estaré agradecido, tienen un lugar en mi corazón”.



Sobre la sequía de 10 años que tiene FAS sin conseguir el campeonato, el colombiano comentó: “Que sea ese el último título conseguido por el FAS me da tristeza, el equipo ha estado en más finales, es un equipo grande y está sediento de triunfos, le dan importancia a lo que nuestra camada de jugadores hicimos, con la ayuda de Dios, pronto llegará la corona 18”.