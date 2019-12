Robert Rojas mantiene la tradición de cerrar el año en su pueblo

El defensor paraguayo de River volvió a elegir su humilde casa familiar y ayudar en la chacra, antes que irse a algún lugar turístico.

Robert Rojas generó muchos comentarios y elogios hace exactamente un año, cuando sus compañeros podrían estar tomando sol en alguna playa, él ayudaba a su padre en la chacra.

Pero esa es una tradición que no se rompe para el ‘Sicario’, quien de nuevo prefiere estar en su lugar de origen y lejos de los sitios de moda.

"Estoy en Concepción, ahora con mi familia disfrutando estos últimos días por acá. Para mí no tiene precio, venir acá, pasar con mi familia es eso lo que a mí me gusta”, comentó Rojas a la AM970 de Asunción, este martes.

El jugador parece contar los días tras el cierre de cada temporada para instalarse en Peguahomí, rodeado de sus seres queridos.

“Ni bien tengo un día libre, ya quiero estar acá", remarcó el defensor guaraní que realiza tareas hogareñas, como atender la despensa.

“La despensa es de mí mamá y papá, yo suelo atender o mis hermanos cuando mis padres no están. Lo único que no sé son los precios, si subieron o no de precio los productos", señaló.

"Yo no me olvido de mis raíces, en mi valle soy feliz”, insistió por si hiciera falta.

Con respecto a su presente en River, Rojas alabó el trabajo de Marcelo Gallardo y manifestó que se siente a gusto en la institución de la Banda Roja.

"Para mí es uno de los mejores técnicos a nivel mundial. Me suele hablar mucho y si necesita decirte algo te lleva a su oficina y te dice personalmente, te exige mucho. Siempre hay cosas por mejorar, pequeños detalles. Los ayudantes técnicos me ayudan siempre. La mayoría me llama por mi nombre, no sufrí ningún tipo de discriminación, si me dicen paragua, no tengo drama", aseguró.

Mientras espera por otra temporada cargada de desafíos, Robert Rojas elige el campo antes que las playas.