Robert Moreno y Sergio Ramos espera que Luis Enrique esté de vuelta en septiembre

La convocatoria de junio volvió a estar marcada por la ausencia del técnico y esperan que esté de vuelta para las citas de 5 y 8 de septiembre.

finiquitó sus compromisos ante Islas Feroe y con dos victorias cómodas que lo asientan como líder de su grupo y lo acercan a la clasificación para la 2020. Sin embargo, las citas de este mes de junio volvieron a estar marcada por la ausencia del seleccionador, Luis Enrique Martínez, por "motivos familiares de fuerza mayor".

Su sustituto volvió a ser Robert Moreno, su ayudante, que se mostró satisfecho con el nivel que ofreció el equipo: "Podemos decir que nos ha salido todo lo que hemos preparado. No pensamos que se fueran a meter tan atrás y cuando una selección de este nivel defensivo se cierra es muy dificl. La primera parte con Rodrigo y Marco hemos sido capaces de generar ocasiones, la primera parte ha sido de desgaste y en la segunda ya con dos penales hemos podido tomar la ventaja".

"Claro que estamos en la búsqueda de un grupo que sea fijo, pero no sé si eso seria bueno, tener siempre los mismos once y que sean los únicos que juegan. Creemos que la competencia es buena, entendemos la opinión de la gente que cree que es bueno que siempre pueda recitar los once de memoria y que siempre jueguen los mismos, pero en un torneo como una Eurocopa o un torneo largo necesitas tener más de once jugadores, luego hay lesiones, eso también puede suceder, y desde que estoy con Luis lo que he aprendido es que el generar competencia enriquece el grupo", añadió sobre las pruebas que vienen realizando con las convocatorias.

Por su parte, Moreno espera que Luis Enrique pueda estae de vuelta para los próximos partidos, que tendrán lugar el 5 y el 8 de septiembre ante Rumania e Islas Feroe: "Ojalá, es lo que más deseo y de lo que me estaba acordando al final del partido, ojalá sea la última vez que tengo que estar aquí".

En la misma línea se expresó el capitán de La Roja, Sergio Ramos: "Estamos contentos por el resultado en un partido con un gran desgaste frente un rival duro que se cerraba. Nos ha costado la propia vida. El cansancio les ha afectado al final. Ha llegado el gol al final para dar un paso importante que nos acerca a la Eurocopa. También el trabajo defensivos para dejar la portería a cero. Es verdad que es una situación anormal y complicada y qué mejor manera de brindarle la victoria a él y a su familia y lograr estos seis puntos y recuperar la normalidad".