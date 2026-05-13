«Robert Lewandowski ha llegado a un acuerdo y firmará el contrato en breve»

Robert Lewandowski no fichará por el FC Porto. Según medios polacos, el delantero del FC Barcelona está a punto de firmar con el Al-Hilal, que le ofrece un sueldo astronómico.

Sky Sports informó el martes que Francesco Farioli quiere ficharlo. El polaco dejará el Barça al terminar esta temporada.

El polaco, de 37 años, acaba contrato en el Barça y no renovará. Este fin de semana se proclamó campeón de Liga con el conjunto azulgrana.

Tras el partido decisivo por el título, el ganador de numerosos trofeos tuvo que responder a preguntas sobre su futuro. «Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato», declaró a Eleven Sports. «Así que aún me queda algo de tiempo».

Sin embargo, podría no necesitarlo: Al-Hilal le ofrece 90 millones de euros anuales y, al parecer, ya decidió marcharse a Oriente Medio.

Aun así, no será el mejor pagado de Arabia Saudí: Cristiano Ronaldo cobra 180 millones por temporada en el Al-Nassr.



