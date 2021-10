Rober González: "Estoy creciendo en el Betis y ahora tengo que ganármelo"

El canterano está convencido de que "tarde o temprano voy a triunfar aquí, es mi sueño" y quiere aprovechar cada minuto con Pellegrini.

El Betis 2021-2022 está demostrando una gran fortaleza. Los de Pellegrini, con sólo dos derrotas en lo que va de temporada, están ofreciendo su mejor cara en la Europa League con dos victorias y una gran versión en las últimas jornadas de LaLiga. Una de las claves de este buen comienzo está en la consolidación de las figuras principales del equipo y el uso de canteranos por parte del ingeniero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Gente como Rodri, Paul, Kike Hermoso han ido entrando en el primer equipo desde el filial. Junto a ellos, destacan los repatriados, el lateral Juan Miranda, el extremo Rober González y el central Édgar son buenos ejemplos de talentos que han explotado fuera de casa y están llamados a ser importantes en el futuro del Betis y en la Sub-21.

“Se está demostrando que la cantera tiene mucho que decir en el primer equipo. Aquí se trabaja bien la base, pero es que en el Betis, además, es fundamental el factor de sentimiento, pertenencia. Aportamos un plus, un valor añadido. Creo que es un elemento fundamental que identifica al Betis”, explica el canterano.

El principio de temporada para Rober está siendo intenso. En agosto, a pesar de las ofertas, le confirmaban que sería jugador de la primera plantilla por petición de Pellegrini. Su estupenda temporada en Las Palmas, segundo máximo goleador canario, (30 partidos Liga, 8 goles, 4 asistencias) tuvo eco en varios equipos de la máxima categoría. Sus ganas de quedarse y las variantes que puede ofrecer en ataque fueron decisivas para apostar por el sueño bético y que Pellegrini se decantara por retenerlo.

En su presentación oficial de vuelta a casa, primer partido con público en Benito Villamarín, amistoso de altura contra la Roma de Mourinho, el canterano marcó un golazo de tijera como credencial de su desparpajo. En la primera jornada de Liga ya tuvo su momento para jugar. Luego fue seleccionado por la Sub-21 para los partidos contra Rusia y Lituania de septiembre, pero no pudo acudir por una inoportuna lesión. En este tiempo está teniendo sus oportunidades en Europa League, debutando en la competición europea. El extremeño ha tenido minutos en los dos partidos ante Celtic y Ferencvaros.

“El equipo está jugando a un nivel espectacular. Rindiendo bien y marcando goles. Sé que será más difícil jugar, hay mucha competencia, pero también que cada minuto en el terreno de juego lo disfrutaré el doble", reconoce el canterano.

El artículo sigue a continuación

Son muchas las pistas que nos indican que Rober González va para jugador importante en el Betis de los próximos años. Es un jugador que aporta cosas distintas a un fútbol cada vez más previsible y que va muy en la línea del gusto bético, que abraza el talento y lo disfruta, poniendo el arte por encima de todo, “manque pierda”. Es seguramente el único sustituto de la gran estrella: Nabil Fekir.

“Estoy creciendo, lo notó en los entrenos, en las conversaciones. Tenía ofertas pero estoy súper identificado con el Betis, la dirección deportiva me ayuda y el estilo de Pellegrini me favorece. Tengo que ganármelo, tanto aquí como si me toca salir. Tarde o temprano voy a triunfar aquí, es mi trabajo, es mi sueño. El ejemplo de Joaquín ilumina a mucha gente”, reflexiona.

El siguiente desafío de Rober vendrá en el día a día, peleando por un puesto en una posición en la que el Betis tiene overbooking de jugadores. A pesar de haber sido elegido para formar parte de la plantilla, no deja de ser un año de formación para el extremeño. Así lo ha diseñado Pellegrini, que conoce bien la gestión de jóvenes talentos como demostró el año pasado con Rodri, o con Cazorla en Villarreal, uno de los grandes talentos españoles de los 2000. De momento el 27 bético sigue dando pasos firmes en su evolución. Una alegría más para este Betis que sueña con dar la cara en todas las competiciones.