Robbie Williams: "El Real Madrid me hace sentir como si tuviera un pene pequeño"

El cantante inglés hizo esta curiosa confesión en su participación en el documental de Toni Kroos para Amazon Prime.

El documental de Toni Kroos para Amazon Primer traerá consigo, además de muchos detalles sobre la vida del centrocampista alemán del , una curiosa confesión de Robbie Williams.

Kroos es un apasionado seguidor de la música del artista inglés, por lo que lo invitó a participar en la filmación. Williams, por su parte, es un ferviente fan del y la Premier League, por lo que los triunfos recientes del Real Madrid en la le han causado un peculiar complejo.

"Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa: el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me hace sentir como si tuviera el pene pequeño", admitió el cantante.

"El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío", añadió Williams.

De hecho, en el vídeo el intérprete de "Rock DJ" intenta reclutar a Kroos para los Red Devils.

"Allí (en Madrid) ya lo has ganado todo. ¡Ficha por el United, vente al United!", impulsa Willams al centrocampista.