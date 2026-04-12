Riyad Mahrez enciende el entusiasmo de la afición del Al-Ahly con un gesto inesperado

Riyad Mahrez, extremo argelino del Al-Ahli, ha animado a la afición antes del partido contra el Al-Duhail qatarí, programado para este lunes en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Los octavos de final de clubes asiáticos se jugarán en Yeda tras los ataques iraníes en Oriente Medio.

Según el periodista Walid Saeed, cercano al Al-Ahli, Mahrez ha prometido comprar mil entradas para que los aficionados asistan al encuentro.

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Su objetivo es llenar las gradas y ayudar al equipo a avanzar hacia los cuartos de final y defender el título.

El Al-Ahli se proclamó campeón de la pasada edición tras imponerse al Kawasaki japonés en la final por 2-0.