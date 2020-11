River Plate (U) vs. Universidad Católica, por la Copa Sudamericana: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este jueves, comienza la disputa de los octavos de final de la enfrentando a de , en el Parque Alfredo Víctor Viera. Los Cruzados llegaron a esta instancia tras superar al Sol de América paraguayo en la vuelta de la segunda fase tras remontar el partido con un hombre menos, mientras que el equipo charrúa dejó en el camino a .

Será la tercera llave entre ambas escuadras en la competencia. La primera fue en la ronda previa de 2008 con clasificación para los estudiantiles, mientras que la segunda fue en 2014 y el equipo que avanzó a la segunda fase fue el darsenero ganando los dos encuentros: 1-0 como visitante y 3-0 como local.

Cabe destacar que el equipo de Ariel Holan buscará ratificar su buen momento en el Campeonato Nacional en su visita a Montevideo. Y es que La Franja viene de superar 5-2 a Deportes , resultado que le permitió quedar como líder en solitario, con 45 unidades tras 20 partidos disputados. Los de Jorge Fossati, en tanto, llegan segundos en el Grupo B del torneo doméstico, con nueve puntos, por detrás de Nacional. Eso sí, registra dos derrotas en fila, la última ante Deportivo Maldonado. La vuelta está pactada para el 3 de diciembre, a las 21:30, en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued; Diego Buonanotte; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Ariel Holan.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world