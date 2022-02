River - Patronato, por la Copa de la Liga Profesional 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Luego de una sorpresiva derrota en el debut ante Unión, River buscará la recuperación cuando reciba a Patronato, por la segunda fecha de la la Copa de la Liga Profesional 2022.

El equipo de Marcelo Gallardo quiere volver a su mejor versión para sumar de a tres en su primera presentación ante sus hinchas. Enfrente, un conjunto de Parana que también intentará levantar tras estrenarse con derrota como ante Argentinos en Entre Ríos.

LAS PROBABLES FORMACIONES

El DT del Patrón, Iván Delfino, repetiría los mismos once que vienen de caer por la mínima en su debut. ¿La posible formación? Matías Mansilla; Raúl Lozano, Juan Guasone, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Fabio Vázquez y Nicolás Castro; Jonathan Herrera y Lucas Barrios.

Por su parte, Gallardo sigue todavía sin los lesionados Robert Rojas y Agustín Palavecino, pero piensa meter mano ya que el rendimiento del equipo estuvo lejos de dejarlo conforme. Los apuntados a salir son dos de los refuerzos: en el fondo, la actuación de Elías Gómez no convenció, por lo que Milton Casco se correría al lateral izquierdo para que ingrese Marcelo Herrera en la derecha; en el mediocampo, en tanto, Juanfer Quintero es el que podría sentarse en el banco luego de que frente al Tatengue quedara claro que no está en su mejor forma física ni futbolística. Así, los que se podrían meter entre los once son Tomás Pochettino o José Paradela. ¿El probable equipo? Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Tomás Pochettino o José Paradela, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre el Millonario y el Patrón se disputará el miércoles 16 de febrero desde las 21.30 hs el Estadio Monumental, Antonio Vespucio Liberti. El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).