Rivaldo: "Messi no necesita nada más para ganar otro Balón de Oro"

El astro brasileño se rinde al rosarino y sostiene que Neymar "se equivocó" yéndose al PSG en una entrevista en exclusiva a Goal.

Rivaldo (Recife, 1972) es alguien que no necesita presentación. Zurdo exquisito que vistió el 'diez' azulgrana antes incluso de que Leo Messi saliera por primera vez de su natal, hoy es un seguidor más del rosarino, a quien rinde pleitesía en esta entrevista en exclusiva a Goal.

¿Vio el partido del martes?

"Lo vi y disfruté, sí".

De zurdo a zurdo, ¿le quedan palabras para describir a Messi?

"No las hay, es un jugador impresionante. Me gusta mucho y siempre digo que siento mucho que siendo el mejor como es no haya logrado ser campeón del Mundo con Argentina. Es un premio que necesita porque un jugador con su clase debe ser campeón del mundo, sería impresionante".

Sin embargo, usted hizo una cosa que Messi no ha logrado jamás. Una, un gol de chilena en el último minuto. Le puede dar algún consejo?

"Es difícil... ¡qué voy a decirle yo a Messi! Ayer le cayó un balón para lograrlo pero no tuvo la suerte de marcar a pesar de que era una gran chilena. Es una jugada que no se da en todos los partidos, no sucede siempre y por lo tanto no es fácil porque no es normal. Para marcar de chilena el balón tiene que caer de una forma muy concreta, Messi lo intentó y esta vez no salió. Es algo que no se puede entrenar, es algo que viene en el momento. Hizo una buena chilena pero el balón no entró".

¿Qué le parecen los cinco BdO de Messi, usted que tambén logró el trofeo, pensaba que era posible que alguien alcanzara esa cifra? ¿Es posible la sexta?

"Lleva mucho tiempo marcando muchos goles, dando asistencias, siendo Pichichi de la Liga y por todo lo que está haciendo en la y está bien que se le reconozca el mérito. Aunque no la gane ya merece el Balón de Oro por todo lo que está haciendo".

¿Ha cambiado mucho el desde que usted lucía el 'diez'? A fin de cuentas se trata de dos equipos articulados alrededor de un zurdo tocado por los dioses...

"Ahora hay más tranquilidad y los aficionados tienen más paciencia, en nuestra época no había tanta. Hoy el equipo puede salir desde atrás tocando tranquilamente, en mi época teníamos que hacer goles rápidos y correr. Ahora es todo más tranquilo, se pueden pensar en que hay noventa minutos por delante y qué hacer con el balón en los pies. Para el Barcelona es más fácil así y ahora los aficionados comprenden el estilo y disfrutan de ello".

¿Cuál es su mejor recuerdo de su etapa en el Barcelona?

"Todos los momentos que pasé fueron buenos para mí, es verdad que año a año hay goles distintos pero temporada a temporada tuve reconocimiento mundial por jugar en el Barcelona, por los goles que marqué aquí, porque me convertí aquí en el mejor del mundo... Jugar en el Barcelona es una referencia y da reconocimiento mundial".

¿Le supo mal su salida por cómo se produjo?

"Yo creo que salí bien del Barcelona. Pero el Barcelona había fichado a Louis Van Gaal y ni él quería que yo regresara ni tampoco yo. No quería ser su jugador y encontramos un acuerdo para quedarme libre e irme a Milán. Yo quería quedarme pero como habían fichado a Van Gaal iba a ser difícil que yo pudiera seguir y así fue".

¿En este contexto, hizo bien Neymar marchándose al ?

"Lo he dicho muchas veces, yo creo que no hizo bien pero cada uno es libre de tomar sus decisiones. Tiene todavía veintisiete años y puede regresar, quién sabe, al Barcelona. Es un grandísimo jugador y el Barcelona querría tenerle, seguramente".

El martes también se reivindicó Coutinho. ¿Tienen sitio en este Barcelona?

"Es un gran jugador, siempre digo que me gustaría que se quedara mucho más tiempo en el Barcelona. Ayer marcó un golazo y creo que seguirá y triunfará. Tiene que estar tranquilo porque acabará siendo un ídolo de la afición".

Y a Vinicius, ¿qué futuro le augura en el ?

"Tiene solo dieciocho años y es un grandísimo jugador. Llegó desde el Flamengo y empezó en el B hasta que empezó a jugar con el primer equipo. Ha hecho grandes partidos. Es joven y tiene cosas por aprender pero es un buen jugador".