Riqui Puig: "Koeman buscaba un chutador y fui el primero en pedirlo"

El canterano del Barcelona definió la tanda de penaltis frente a la Real Sociedad para que el equipo catalán se meta en la final de la Supercopa.

Y un día, Riqui Puig pasó de “olvidado” a “protagonista”. Circunstancias del fútbol, paradojas de la vida. El canterano del definió la tanda de penaltis contra la para que el equipo catalán se meta en la final de la Supercopa de España. “Ronald (Koeman) eligió a cuatro chutadores, faltaba el quinto y fui el primero en pedirlo”, remarcó el centrocampista.

“Antoine (Griezmann) falló el suyo, pero cuando cogí el balón sabía que iba dentro, tiré con mucha convicción”, agregó el futbolista. Y subrayó: “No sabía dónde la iba a poner, pero una vez que estás ahí, hay que creer en uno mismo”.

Con respecto a su presente, el canterano se siente motivado, pese a los pocos minutos que está sumando esta temporada: "No pierdo nunca las ganas de jugar, me ha costado mucho llegar aquí y no jugar algunos partidos no me quitará la ilusión, trabajo día a día. Si me dan un ratito, lo aprovecharé".

Y añadió: "Estoy muy contento, estaba esperando el momento de celebrar un gol con el primer equipo, estamos haciendo piña y nos lo merecíamos".