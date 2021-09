Riquelme tiene claro el futuro de Messi: "Ganará la Champions con el PSG y después volverá al Barcelona"

El argentino, ídolo de Messi, tiene claro cuáles es el futuro de Leo en el fútbol antes de retirarse.

Leo Messi fue uno de los grandes protagonistas del encuentro entre Venezuela y Argentina que cayó del lado de la Albiceleste que sigue con su racha triunfal tras ganar la Copa América y proseguir su fase de clasificación al Mundial al acecho de Brasil. El 1-3 deja a los de Scaloni segundos tras la canarinha y poniendo tierra de por medio con sus perseguidores.

En el encuentro el '10' recibió una violenta entrada por parte de un jugador de la 'vinotinto' que estuvo a punto de lesionarse.

Messi gana la Champions con el PSG y vuelve al Barcelona

Al margen de ello, Leo fue noticia por las declaraciones de Juan Román Riquelme, uno de sus ídolos. El vicepresidente de Boca Juniors fue rotundo al afirmar que "creo que Messi ganará la Champions con el PSG y se retirará en el Barcelona".

Con esta frase, el mítico jugador argentino, alentaba de nuevo las ilusiones de los barcelonistas y de la Liga a volver a ver a Leo en España.

Estamos ilusionados de verle con Mbappé y Neymar; si no ganan la Champions ahora no la ganan nunca

Riquelme aseguró en la entrevista a "ESPN" que "ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más".