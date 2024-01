Riquelme habló sobre la salida de Barco a Brighton: "Para mi, lo que ha hecho Barco está muy mal"

El presidente de Boca habló con la prensa y se extendió sobre la salida del lateral izquierdo.

A horas del debut de Boca en la Copa de la Liga 2024, Juan Román Riquelme habló sobre la compleja salida de Valentín Barco, que fichó por Brighton de la Premier League tras ejecutar la cláusula de rescisión de contrato por diez millones de euros.

¿QUÉ DIJO ROMÁN SOBRE BARCO Y SU SALIDA?

"A mi me tocó ser futbolista, me fue bien. Me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que no... Con 18 años. La decisión es del jugador, después hay un representante que te quiere convencer, la familia también forma parte de esta decisión, pero saben que cuando uno rescinde el contrato el que presenta el papel es el jugador. La decisión es del jugador. Para mi, lo que ha hecho Barco está muy mal."

"Nosotros hicimos las cosas normal. Hace un año atrás le ofrecimos renovar por cuatro años, el representante dijo que quería por un año. Al comienzo de la temporada, cuando se ganaron las elecciones, lo primero que hicimos nos sentamos para ofrecerle por renovar el contrato por mucho tiempo, dijo que contestaba en los próximos días y ahí presentó la oferta de Brighton."

"Para mi no hubo ningún conflicto. Cada uno busca su salida, su excusa. Vos rescindiste el contrato porque presentaste el papel".