Riquelme habló de las obras en La Bombonera: "No hay que prometer cosas que no se pueden cumplir"

El vicepresidente de Boca habló y, como siempre, es noticia: proyectos, remodelación de La Bombonera y el sueño para la serie ante Palmeiras.

Juan Román Riquelme vivió uno de los mejores fines de semana desde que es vicepresidente de Boca, ya que el equipo Sub 20 logró quedarse con la Copa Intercontinental de la categoría, ante AZ Alkmaar en La Bombonera. Dicho encuentro se disputó en La Bombonera y justamente fue uno de los temas de los cuales habló en una extensa entrevista brindada a ESPN.

"Es la cancha más linda del mundo", dijo el 10 como es habitual, para luego contar que "la gente de UEFA nos felicitó por el campo de juego. En diciembre tuvimos que romperla toda por una inundación de la que todos se reían. Y nosotros ahora estamos en casa, poniendo las cosas bien".

Lógicamente, uno de los temas que atraviesa a la vida del club y se hace más fuerte en años electorales es la ampliación del estadio, con varios proyectos dando vueltas. Pero en este sentido, Román pisó la pelota y pidió paciencia, en caso de tener un segundo período en el club: "Lo único que tengo en mente es que el próximo partido vuelva a ser una fiesta, que la gente esté contenta. Para que la cancha de Boca sea la más linda del mundo es culpa de nuestros hinchas. No se siente en otro lado, es una experiencia increíble pero el que fue futbolista y estuvo ahí, nunca más lo va a vivir".

"No hay que prometer cosas que no se pueden cumplir. No sé si se puede remodelar, no estudié para eso. Pero es hermosa. El viernes se inundó todo el país y al otro día se pudo jugar igual. Está hermosa", sostuvo, para luego anunciar otro proyecto que tiene pensado para el futuro, un hotel en el Predio. Queremos estar a la altura de los mejores clubes del mundo. Había muchas canchas que se inundaban en el club, estaban abandonadas. Tuvimos que arreglar todo. Las cosas hablan por sí solas. La Bombonera también se inundaba. Es una alegría que el de la UEFA diga que tenemos una cancha de nivel europeo".

LO QUE VIENE PARA BOCA: PALMEIRAS

La otra cuestión que tiene al Mundo Boca paralizado es la semifinal de la Copa Libertadores que disputará contra el Verdao entre fines de septiembre y principios de octubre. Con el sueño de la séptima vigente, Riquelme, expresó que "estamos donde queríamos estar. La Copa Libertadores para mí es el torneo más lindo. Estamos en semifinales. Hemos tenido que jugar con equipos complicados, nos toca un rival duro, con buenos jugadores, que tiene un entrenador y mismos jugadores de hace tres años, que vamos a ir a jugar a una cancha de alfombra que es distinto que la tierra.

"Primero tenemos nuestro partido en casa con nuestra gente que será una fiesta y ver si tenemos la suerte de ganar", sostuvo el 10, para concluir con su gran deseo: "Sueño que vamos a hacer buenos partidos y que vamos a estar en la final".