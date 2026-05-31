Rigaux, director del Feyenoord: «Ahora es aún más complicado, porque me incorporo tarde»

La semana pasada se confirmó que Dévy Rigaux es el nuevo director técnico del Feyenoord. El directivo belga, ansioso por empezar en el subcampeón de la Eredivisie de la Vriendenloterij,

En declaraciones a Feyenoord One, Rigaux afirma que este es el momento ideal para unirse al club: «Estoy muy orgulloso de asumir este nuevo reto. Siempre he seguido el fútbol neerlandés y sé que el Feyenoord es un club enorme, con una pasión enorme que une a afición y jugadores. El club se puso en contacto conmigo y, desde el primer momento, me sentí muy cómodo».

Sustituye a Dennis te Kloese y tiene un objetivo claro: «Tengo una visión clara y trabajo con determinación en la política de fichajes. Para mí es fundamental conectar personalmente con los jugadores que incorporamos».

Mantiene que solía hablar con Te Kloese, quien regresa a México para seguir como director deportivo del CF Monterrey. «Eran charlas de trabajo sobre fichajes. Además, conozco a varios exjugadores del Feyenoord».

Le espera un verano de fichajes ajetreado. Aunque su llegada es tardía, asume el reto con ilusión: «Se me conoce por cerrar fichajes también fuera del periodo oficial, lo cual ahora es más complejo. Hay mucho trabajo pendiente y estoy deseando abordarlo junto al departamento de ojeadores».

Además, trabajará codo con codo con Robert Eenhoorn, el nuevo director general: «Es bueno que el director técnico y el general se refuercen. En nuestras charlas he visto que nos complementamos».

«Me encanta que tengáis una actitud tan positiva. Por supuesto, más adelante quiero devolver esa confianza a todo el mundo. Haré todo lo posible, cada día, para que el Feyenoord tenga éxito», concluye el ambicioso Rigaux en su primera entrevista con el canal del club del Feyenoord.