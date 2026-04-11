Richarlison toma una decisión audaz antes del Mundial: «Haré lo que dijo Casemiro»

El delantero brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, reveló que, si juega el Mundial de 2026, prescindirá de su móvil durante todo el torneo para evitar la presión mediática.

Así lo explicó en una entrevista con «France Football», donde recordó que la atención mediática del Mundial 2022 mermó su concentración.

La presión fuera del campo

El ‘9’ de Brasil admitió: «Tuve que lidiar con asuntos familiares y personales que afectaron mi concentración».

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Reconoce que las redes sociales fueron la principal distracción y aplaude el consejo de su compañero Casemiro, quien les recomendó alejarse de estas plataformas en los grandes torneos: «Tiene razón… Si juego el próximo, dejaré el móvil en casa».

Su recordado gol olímpico a Serbia, elegido el mejor de aquel Mundial, no compensó la eliminación ante Croacia en cuartos de final.

Su espectacular gol a Serbia fue el mejor del torneo, pero Brasil cayó en cuartos ante Croacia en los penaltis. El jugador, lesionado, forzó para jugar.

Reconoce que la presión mediática y de la afición le afectó anímicamente.

Confirmó que jugó lesionado ante Croacia y aguantó hasta el 85’, aunque Brasil cayó en los penaltis.

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A pesar de sus 10 goles en 37 partidos con el Tottenham esta temporada, no fue convocado para la concentración de marzo y su último partido con la selección fue el 14 de octubre, en su encuentro internacional número 54.

Richarlison quiere recuperar la calma y evitar presiones externas mientras busca su mejor nivel de cara al Mundial 2026, que le daría una nueva oportunidad con la «Seleção».