Richard Ledezma, el mexicoamericano del PSV que quiere representar a la Selección mexicana

Aunque la Federación mexicana no lo ha contactado, el joven preferiría vestir la Tricolor.

El pasado mes de diciembre, se anunció la llegada de Richard Ledezma al PSV, convirtiéndose en el tercer mexicano con el que cuentan los Granjeros actualmente, aunque él está registrado con el equipo Sub19.

El joven cuenta con la ventaja de la doble nacionalidad, e incluso ya disputó algunos partidos con la Selección Sub20 de las Barras de las Estrellas. En entrevista con Marca Claro, Ledezma manifestó su deseo de jugar con el Tricolor.

"La Federación mexicana no me ha contactado. Si me hablan, sí me gustaría jugar con la Selección mexicana, claro", dijo el joven al que apodan el Pulisic mexicano, por su vértigo y velocidad en el ataque.

Igualmente, se confesó como seguidor de las Águilas del América, manifestando su deseo por algún día jugar en la Liga MX. Igualmente, el joven nacido en los Estados Unidos contó que ya vio entrenar a Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, aunque no ha hablado con ellos.