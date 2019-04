Ricardinho se siente perseguido por el arbitraje

El jugador comentó lo sucedido en el juego ante Sonsonate.

A Metapán no le fue bien en el Estadio Ana Mercedes Campos, los cocoteros aparte de salir derrotados, tendrá una baja muy fuerte para enfrentar al Santa Tecla FC.

Se trata del delantero brasileño Ricardinho quien salió expulsado al minuto 77, y sobre esto comentó en el programa “Los Provocadores”: “Los árbitros me tienen marcado, siempre me sacan tarjeta. Yo lo que reclamé es que hubo penal y no pitó nada, aplaudí y me amonestó”.

Para finalizar habló del juego ante Sonsonate en el cual perdieron: “Metapán tiene buen equipo, pero Sonsonate sacó dos golazos, solo faltó que se pitara para los dos lados”.